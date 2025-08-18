¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Cuatro menores de entre 9 y 12 años fueron sorprendidos trepando al techo de una escuela

Sus padres tuvieron que ir a retirarlos a la comisaría. Ocurrió en Zárate.

Por Redacción

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 07:25

Operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectaron durante la madrugada a cuatro niños de entre 9 y 12 años trepando al techo de la Escuela N°28, en el barrio San Jacinto.

El episodio ocurrió pasada la medianoche cuando las cámaras de monitoreo advirtieron movimientos sospechosos en el establecimiento educativo. De inmediato se dio aviso a los móviles de la cuadrícula, que interceptaron a los menores en el lugar.

En el procedimiento intervinieron también personal del Servicio Local y del Comando de Patrullas. Los chicos fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde cerca de las 2 de la mañana fueron retirados por sus padres, luego de cumplirse las actuaciones de rigor.

Las autoridades remarcaron la imprudencia de que niños circulen en la vía pública a esas horas de la noche y destacaron la labor preventiva del sistema de monitoreo municipal, que actuó rápidamente para resguardar a los menores y garantizar su seguridad.

 

