Cuatro menores de entre 9 y 12 años fueron sorprendidos trepando al techo de una escuela

Operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectaron durante la madrugada a cuatro niños de entre 9 y 12 años trepando al techo de la Escuela N°28, en el barrio San Jacinto.

El episodio ocurrió pasada la medianoche cuando las cámaras de monitoreo advirtieron movimientos sospechosos en el establecimiento educativo. De inmediato se dio aviso a los móviles de la cuadrícula, que interceptaron a los menores en el lugar.

En el procedimiento intervinieron también personal del Servicio Local y del Comando de Patrullas. Los chicos fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde cerca de las 2 de la mañana fueron retirados por sus padres, luego de cumplirse las actuaciones de rigor.

Las autoridades remarcaron la imprudencia de que niños circulen en la vía pública a esas horas de la noche y destacaron la labor preventiva del sistema de monitoreo municipal, que actuó rápidamente para resguardar a los menores y garantizar su seguridad.