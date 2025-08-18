Cayó el prestamista de la ametralladora que amenazaba a las personas que le debían plata

Un hombre de 44 años fue detenido en el partido bonaerense de Tres de Febrero, acusado de salir a la calle armado con una ametralladora para amenazar a vecinos que le debían dinero.

Vecinos lo grabaron desde una terraza mientras caminaba por la vía pública con un arma larga en sus manos y las imágenes fueron clave para capturarlo.

A raíz de la denuncia, efectivos de las comisarías 11° de Remedios de Escalada y 3° de Tres de Febrero llevaron adelante un allanamiento de urgencia en una vivienda situada en Uspallata al 10300. El procedimiento estuvo supervisado por la UFI N°5 del Departamento Judicial de San Martín.

El imputado fue identificado como Julio Javier Santa Cruz. Durante la requisa, los efectivos secuestraron tres municiones calibre .38, cuatro teléfonos celulares y varias hojas impresas con mensajes intimidatorios y capturas de amenazas dirigidas a personas que mantenían deudas con el acusado.

Los investigadores indicaron que esas impresiones formaban parte de un mecanismo de amedrentamiento para exigir el cobro de préstamos informales.

El procedimiento se encuadró bajo la carátula de “amenazas agravadas por el uso de arma”. Fuentes del caso señalaron que Santa Cruz fue aprehendido y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Mayko.

El acusado fue trasladado a sede policial, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación. Los voceros añadieron que se intentará determinar el origen del arma larga que utilizó para realizar las amenazas y que fue registrada por los propios vecinos.