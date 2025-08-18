Violento robo en un almacén: ladrones tomaron del cuello a una clienta y amagaron con dispararle

Cuatro delincuentes encapuchados y armados asaltaron con violencia un almacén de Florencio Varela, donde tomaron del cuello a una clienta a la que amenazaron con dispararle mientras reducían a las empleadas.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en las calles Maipú y Misiones y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.



La mujer estaba por ingresar al almacén cuando fue abordada abruptamente por cuatro ladrones armados que la metieron de prepo al negocio y la sujetaron del cuello.

Los ladrones pasaron del otro lado del mostrador, donde redujeron a las empleadas, y robaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y hasta un dispositivo posnet de la empresa Mercado Pago. Rápidamente escaparon en una camioneta Ford EcoSport negra que no tenía patente.

La investigación quedó a cargo de la comisaría Primera de Florencio Varela, con intervención de la fiscalía descentralizada local, que analiza las imágenes de las cámaras para identificar a los asaltantes.