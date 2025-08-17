Cayeron 4 menores por el robo a una casa: el más chico tiene 11 años y uno de 16 estuvo preso por un crimen

Cinco integrantes de una banda, entre ellos cuatro menores de edad -el más chico de 11 años- fueron detenidos luego de cometer un robo en una vivienda y protagonizar una persecución policial que terminó con un choque en San Isidro. Uno de los ladrones de 16 años estuvo preso por un homicidio.

Los delincuentes escapaban en un Chevrolet Agile bordó tras ingresar a robar en un domicilio de Estanislao Díaz al 100, propiedad de Ignacio Miguel Baistrocchi, cuando fueron detectados por efectivos de la Comisaría 1ª.

En su intento de huida embistieron desde atrás a una camioneta Toyota SW4 blanca conducida por un jubilado de 74 años, aunque no se registraron heridos.

Tras un operativo cerrojo, la policía interceptó el vehículo en avenida Rolón y Jacinto Díaz, donde fueron aprehendidos cuatro menores de 11, 14 y 16 años y un mayor de 25, identificado como Irineo Tomás Martínez, todos con domicilio en el barrio La Cava de Beccar.

Fuentes policiales confirmaron que el autoen el que se movilizaban tenía pedido de secuestro por robo. Además, uno de los delincuentes de 16 años presentaba una captura activa por haberse fugado de un Instituto de Menores y cuenta con antecedentes por entraderas y escruches reiterados.

Los vecinos increparon e insultaron a los delincuentes mientras los efectivos los subían al patrullero para trasladarlos a la comisaría. "Negros de mierda", les gritaban.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente en el marco de la investigación por “robo (escruche)”.