Abrió la puerta del auto sin mirar, hizo caer al asfalto a un motociclista y casi termina en tragedia

En Don Torcuato, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte impacto cuando una moto colisionó contra un vehículo detenido. la víctima debió ser trasladada por personal médico pero se encuentra fuera de peligro.

El siniestro vial ocurrió en horas de la noche cuando un vecino, que se encontraba con su rodado detenido, abrió la puerta del auto sin percatarse que tenía una moto cercana a su posición. El motociclista no logró frenar, impactó contra la apertura del vehículo y cayó al asfalto.

De manera inmediata, el damnificado recibió asistencia de los transeúntes y a los pocos minutos arribaron al lugar agentes del COT, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

El motociclista fue trasladado para un mayor control al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato.