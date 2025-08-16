Se llevaron hasta los cubiertos: desvalijaron una casa pero fueron detenidos tras volcar mientras huían

Una Volkswagen Fox terminó volcado en medio de la calle en pleno San Isidro. La escena, que sorprendió y asustó a los vecinos de la cuadra, fue producto de una larga persecusión policial originada por un movimiento sospechoso.

Minutos antes, efectivos de la comisaría 3ra de Boulogne divisaron a la camioneta sin patente con tres hombres de 22, 34 y 36 años a bordo. Estos, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, aunque a las pocas cuadras. Gracias a un operativo cerrojo, fueron interceptados, lo que provocó el accidente.

Aunque intentaron escapar a pie, los tres masculinos fueron detenidos. Al ser requisados, la policía encontró herramientas como martillos, destornilladores y guantes, típicamente usada para forzar domicilios con el objetivo de robarlos.

A su vez, la policía encontró en el auto un juego de cubiertos, una pava eléctrica, varios celulares, una tablet y bolsos, además de dos cogollos de marihuana.

Con dicha evidencia, lograron establecer la vinculación con un robo en modalidad escruche ocurrido en una casa de Matheu al 1723 perteneciente a una mujer de 43 años que no se encontraba presente al momento del hecho.