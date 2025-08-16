"¡Soltá el arma, carajo!": un policía de civil vio un ataque motochorro y se tiroteó con los delincuentes

Vecinos de Morón quedarona aterrorizados por un brutal robo seguido de tiroteo en la zona de Mármol y Colectora del Acceso Oeste.

Todo comenzó cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motos comenzaron a seguir a una camioneta conducida por un hombre de 53 años. Tras varias cuadras lo alcanzaron y a punta de pistola lo hicieron descender.

Con violencia, los delincuentes lo arrojaron al suelo. Pero cuando el asalto parecía resuelto, apareció un sargento de la policía que había divisado a los motociclistas circulando de forma sospechosa.

El efectivo, que en ese momento estaba de civil, bajó, desenfundó y dio la voz de alto. “¡Soltá el arma, carajo!”. les gritó. En ese momento, uno de los delincuentes le disparó y comenzó un breve pero feroz tiroteo.

El hecho terminó con un delincuente de 19 años detenido que contaba con antecedentes por robo y resistencia a la autoridad. Por otra parte, el hombre asaltado fue alcanzado por una bala en la zona de los glúteos.