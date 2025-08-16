Simuló esperar a un amigo, sacó una “yuga” y quiso arrancar una moto: tenía antecedentes por robo

La puerta de un edificio en Arce 700 fue el lugar elegido por un delincuente para ejecutar el robo de una moto.

Las cámaras del lugar capturaron como el ladrón esperó durante varios minutos para ver si llegaba o no el dueño del vehículo.

En un momento, el delincuente de 25 años sacó de la mochila una “yuga” y otra herramienta utilizada para arrancar motocicletas de manera forzada. A su vez, se puso un casco, con el cual buscaba simular ser el dueño del vehículo.

Tras no poder arrancarla, personal de la comisaría 14B de Palermo logró detenerlo en Gorostiaga y Migueletes.

Los efectivos lograron constatar que se trataba de un delincuente con frondosos antecedentes por hechos ocurridos entre 2022 y 2025, que incluían la tentativa de robo, el encubrimiento y falsificación de sellos y documentos.