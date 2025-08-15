Tiros y dos nenes que se salvaron de ser baleados en medio de un ataque motochorro

Dos niños quedaron al borde de ser alcanzados por disparos durante un violento robo cometido por cuatro motochorros en José C. Paz.

El hecho ocurrió en la calle Juan B. Justo, entre Paula Albarracín y Maestro Ferreyra, cuando un joven que regresaba a su domicilio en una moto cero kilómetro fue interceptado por cuatro delincuentes a bordo de dos motos que le robaron el rodado.

Los asaltantes persiguieron a la víctima mientras le gritaban “¡Pará! ¡Frená!” y lo encerraron apuntándolo con armas de fuego. Durante el ataque realizaron disparos al aire y cortes para intimidar a los vecinos que intentaban intervenir.

Dos menores que circulaban por la zona estuvieron a punto de quedar en la línea de fuego, pero lograron escapar corriendo hacia un lugar seguro. La víctima subió a la vereda intentando huir, pero fue acorralada y debió detenerse.

Tras ser despojado de su moto, el joven pidió ayuda a viva voz mientras los delincuentes se daban a la fuga. La policía inició un operativo para localizarlos, sin que hasta el momento se registraran detenciones.