Cruzaba la calle con su pequeña hija de la mano y les apuntaron con un arma para robarles el auto

Un hombre que bajaba de su auto junto a su hija pequeña fue asaltado por dos delincuentes armados en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

El hecho ocurrió cuando la víctima cruzaba la calle con la niña de la mano y fue interceptada por dos ladrones que les apuntaron con un arma al padre y su hija para robarles el vehículo.

Durante el forcejeo, el hombre fue empujado y cayó sobre el asfalto. No fue atropellado de milagro por el conductor de un vehículo que había quedado en medio del asalto y escapó desesperado.

La menor quedó sola en la vereda mientras se desarrollaba el asalto. Es impactante la imagen de la chiquita aterrorizada mirando cómo atacaban a su padre.

El violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y los investigadores analizan las imágenes para identificar a los delincuentes, que permanecen prófugos.