Impactante robo: diez “pirañas” rodearon a un joven con ferocidad y lo dejaron casi desnudo

Un joven fue asaltado en la localidad bonaerense de Loma Hermosa por un grupo de diez delincuentes "pirañas" que lo rodearon y lo dejaron casi desnudo en plena calle.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y en las imagégenes se ve el momento en que la víctima fue sorprendida abruptamente por los atacantes.

Sin perder tiempo, comenzaron a revisarle los bolsillos y le quitaron el abrigo, las zapatillas y otros objetos de valor. Sólo quedó con la remera y un pantalón.

Los ladrones —conocidos como “pirañas” por la modalidad de ataque en grupo— se apoderaron también de su celular y billetera, y escaparon corriendo tras un asalto que duró alrededor de 10 segundos.

El joven, que no resultó herido, debió regresar descalzo a su domicilio. Personal policial investiga el caso y analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.