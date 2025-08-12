“Él intentó abusarme en el baño en pleno recreo”: giro inesperado en el caso de la muerte de Diego Fernández Lima

La muerte de Diego Fernández Lima, sumó en las últimas horas un testimonio que podría reconfigurar el expediente. Adrián, un ex compañero del colegio ENET N° 36, reveló que cuando tenía 14 años fue víctima de un intento de abuso sexual por parte de Fernández Lima.

“Yo había ingresado al baño a hacer mis necesidades durante un recreo, en esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero me lo saqué de encima. Me quiso abusar en el baño”, relató. Además, brindó detalles sobre el vínculo entre la víctima y Christian Graf, principal sospechoso del crimen.

El caso ocurrió en 1984 y salió a la luz nuevamente el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de obreros halló restos humanos enterrados a un metro de profundidad en el jardín de una vivienda ubicada sobre la Avenida Congreso 3742, en el barrio de Coghlan.



El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió confirmar mediante análisis de ADN que los 150 huesos correspondían a Fernández Lima, desaparecido desde el 26 de julio de 1984.

Ese día, el adolescente de 16 años había regresado del colegio, almorzó con su madre, le pidió dinero para el colectivo y salió rumbo a la casa de un amigo. La última vez que fue visto con vida estaba en la esquina de Naón y Monroe, en Belgrano.

Horas más tarde, sus padres intentaron radicar la denuncia en la comisaría 39, pero los agentes se negaron. “Se fue con una mina, ya va a volver”, fue la respuesta que recibieron.

En la vivienda donde se encontró el cuerpo vivía en ese entonces Christian Graf, de 56 años en la actualidad, quien era compañero de curso de Fernández Lima. Según la autopsia, la víctima sufrió una herida punzante que atravesó la cuarta costilla derecha, lesión que habría sido mortal.



El cuerpo fue hallado enterrado en el terreno lindero a una casa donde vivió el músico y ex lider de Soda Stereo Gustavo Cerati en Coghlan.