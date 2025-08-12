Un pirómano prendió fuego la camioneta del futbolista Marcos Rojo: está valuada en $100 millones y quedó destruida

Un pirómano encapuchado incendió la camioneta Ford Raptor del futbolista Marcos Rojo, valuada en alrededor de $100 millones, y provocó su destrucción total.

El hecho ocurrió a la madrugada en la intersección de Maipú y San Martín, en la ciudad de General Roca, Río Negro. Imágenes de cámaras de seguridad muestran al atacante rociando el vehículo con nafta y prendiéndolo fuego en segundos, para luego huir corriendo con un bidón en la mano.

Según confirmaron fuentes policiales, el rodado está registrado a nombre del jugador, que recientemente dejó Boca Juniors para incorporarse a Racing Club. La camioneta se encontraba estacionada en la vía pública cuando fue atacada.

El llamado de un vecino alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y a la Policía de Río Negro, que acudieron de inmediato, aunque no lograron evitar que el vehículo quedara consumido por las llamas.

Peritos de Bomberos y Criminalística trabajan en el lugar para recolectar evidencias, mientras que la fiscalía de turno dispuso el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos.

Las autoridades buscan establecer la identidad del agresor y determinar el móvil del ataque, que por el momento no fue esclarecido.