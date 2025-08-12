“¡Pará, loco!": le apuntaron con un arma a una mujer para robarle y a los gritos los puso en fuga

Dos motochorros intentaron robarle la camioneta a una mujer en la puerta de su casa en Lomas de Zamora, pero la víctima se resistió a los gritos y los puso en fuga.

El violento episodio ocurrió en Manuel de Falla, entre Pedro Ignacio Rivera y Francisco Portela, a metros de la Plaza Dr. Américo Lagomarsino, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La mujer estaba a punto de ingresar con su Ford EcoSport roja cuando una moto con dos delincuentes frenó bruscamente. Uno de ellos descendió y, arma en mano, abrió la puerta del vehículo.“¡Pará, loco! ¡Salí! ¡Policía!”, alcanzó a gritar la víctimas mientras el ladrón la encañonaba.

En medio de un forcejeo, el segundo asaltante se sumó a la maniobra y amagaron con golpearla con la culata del arma. Desesperada, la víctima pedía ayuda desesperada.

La secuencia, que duró apenas 26 segundos, terminó con los asaltantes desistiendo del robo y escapando en la misma moto en la que habían llegado. Hasta el momento, no hay detenidos.