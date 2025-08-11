Mensaje de la mafia china: tiraron una granada de humo en un local y los detuvieron en Virrey del Pino

La Policía de la Ciudad detuvo a dos personas por arrojar una granada de humo en un local de la calle Corrientes en una investigación sobre amenazas a comerciantes chinos de la zona.

Las detenciones realizadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad se dieron tras dos allanamientos realizados en Virrey del Pino, partido de La Matanza y en el barrio de Balvanera.

El hecho ocurrió el 17 de mayo en un comercio ubicado en Avenida Rivadavia al 2200, cuando varias personas pasaron por la puerta del local “Ay Cariño” dedicado a la regalaría y de dueños chinos y sin mediar palabra arrojaron una granada de humo que al accionarse provocó pánico entre los presentes.

Este accionar característico de la llamada “mafia china”, derivó en una investigación a cargo de la División Antiterrorismo que, a pesar del hermetismo de los damnificados, permitió tras el trabajo de análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas identificar a los involucrados.

Con la información recabada, la Justicia ordenó dos allanamientos: uno en calle Venezuela al 2300, en el barrio de Balvanera, y otro en la calle Ponce de León al 500, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.

Durante los procedimientos fueron detenidos un hombre argentino de 55 años y una mujer paraguaya de 50 años, sospechosos de haber perpetrado el ataque, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.

Mientras que, en el otro domicilio, el sospechoso no se encontraba en el lugar no obstante los investigadores secuestraron elementos de valor para la causa.

En total, en ambos procedimientos se secuestraron siete celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, Secretaría N° 145, a cargo del Dr. Fabián De la Torre.