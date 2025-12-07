Picadas ilegales, alcoholemia y falta de patente: secuestraron 23 autos y 12 motos

El Ministerio de Seguridad realizó un nuevo operativo preventivo de control de tránsito y picadas en varias bajadas de la General Paz en Comuna 9 donde secuestró 35 vehículos con distintas irregularidades.

Se efectuaron un total 140 controles y 35 remisiones (23 autos y 12 motos), además de 3 casos positivos de alcoholemia con dosajes de 1,80 g/l, 1,18 g/l y 0,22 g/l.

“No, por favor, yo trabajo con esto”, dijo un motociclista que no contaba con la documentación en regla cuyo vehículo resultó secuestrado.

En paralelo, el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Seguridad, junto con la Policía de la Ciudad y la Superintendencia de Tránsito y Transporte, realizó un operativo de control de motos y vehículos en la Comuna 1, específicamente en Carlos Pellegrini y Avenida Córdoba.

El objetivo fue detectar rodados con impedimentos de circulación o infracciones. El procedimiento finalizó con 96 controles, 30 remisiones y 35 faltas labradas.