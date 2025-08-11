Intentaron robar un auto frente a un club y escaparon a los tiros: cayeron dos mujeres

Un procedimiento policial se desarrolló a la madrugada en la zona oeste de Córdoba y culminó con la detención de dos mujeres, de 35 y 36 años, presuntamente vinculadas a un intento de robo de vehículo y a una fuga a los tiros por distintos barrios.

El operativo comenzó a las 4.52 cuando un cuidacoches se comunicó con el 911 para denunciar que una persona intentaba sustraer un auto estacionado en calle León Pinelo, casi esquina Fausto D’Alessio, frente al Club Atlético All Boys, en el barrio Ampliación Rosedal.

De acuerdo al parte oficial, al llegar al lugar, los efectivos divisaron a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que emprendieron la huida en un Chevrolet Cruze, vehículo que posteriormente fue secuestrado. Durante la persecución, que se extendió por varias arterias, los ocupantes del rodado efectuaron disparos contra los móviles policiales, sin que se registraran heridos.

El seguimiento finalizó en la intersección de Félix de Zuñiga y Aviador Locatelli, en barrio San Roque, donde el personal policial logró interceptar el auto y reducir a las dos mujeres. En el interior del vehículo se incautaron un machete, una tonfa, una suma de dinero y otros elementos que serán peritados.

Fuentes policiales precisaron que, durante el procedimiento, varios vecinos arrojaron objetos contundentes contra los uniformados, en un aparente intento por impedir la detención. Este accionar será también investigado por la Justicia.

La Fiscalía de Instrucción de turno tomó intervención y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar a los dos hombres que lograron escapar.