Compraba en la panadería, entró un ladrón y le apuntó por la espalda para robarle

Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una panadería en Wilde, cuando un delincuente encapuchado ingresó armado, redujo a un cliente y lo despojó de sus pertenencias a plena luz del día.

El hecho ocurrió el sábado pasado, cerca de las 16, en la esquina de General Villegas al 5400, partido de Avellaneda. Las imágenes muestran cómo el asaltante le apuntó con un arma de fuego a un hombre que compraba facturas y le revisó los bolsillos para robarle el celular y la billetera.

Incluso lo palpó para comprobar si estaba armado y antes de darse a la fuga lo obligó a ponerse boca abajo en el piso.



La empleada del local logró refugiarse en el fondo y evitar ser víctima directa del robo. Tras concretar el ataque, el ladrón se retiró caminando con total calma y se subió a una moto conducida por un cómplice, con el que huyó de la escena.

El episodio ocurrió a plena luz del día, generando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que reclaman mayor presencia policial para prevenir este tipo de hechos.