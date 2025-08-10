Usaban una llave tumbera para arrancar motos: fueron demorados y al otro día volvieron a robar

Operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ) divisaron a dos sujetos circulando en una motocicleta en actitud sospechosa por la madrugada.
Tras una tensa persecución, fueron demorados por los efectivos que constataron que el vehículo, una Honda Titán, no tenía documentación. A su vez, corroboraron que ya habían sido arrestados por la misma circunstancia en varias oportunidades.
Apenas un día después, fueron capturados por las cámaras en tiempo real mientras hacían uso de una “llave tumbera” utilizada para dar arranque de motovehículos.
Al ser interceptados y requisados por los efectivos, estos descubrieron que habían descartado la herramienta delictiva a pocos metros del lugar.