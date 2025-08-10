”El camino de las mulas”: dos mujeres bolivianas se tragaron 215 cápsulas de cocaína para transportarla

Dos mujeres de nacionalidad boliviana se movían en un micro de larga distancia por la Provincia de Catamarca cuando fueron sorprendidas por un control a la altura de El Portezuelo.

Al ver subir a los gendarmes se pusieron nerviosas, actitud que llamó la atención de los efectivos. Al revisarlas, encontraron un par de medias escondidas en el costado del asiento donde había 528 gramos de una sustancia polvorienta blanca que dio positivo en cocaína.

Pero la sorpresa fue aún mayor al constatar mediante una ecografía, que ambas mujeres habían ingerido una gran cantidad de cápsulas de droga con el objetivo de transportarlas en modalidad “mula”.

En total, los efectivos secuestraron 215 cápsulas por un total de 2,44 kilos de cocaína. Ambas mujeres fueron internadas en el Hospital San Juan Bautista y se dio aviso a la Embajada de Bolivia por la situación legal de las acusadas.