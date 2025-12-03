Entraron a robar a una heladería, le apuntaron con un arma a una nena y quedó paralizada por el miedo

Tres delincuentes armados irrumpieron en una heladería de Villa Maipú y generaron momentos de terror entre los clientes, entre ellos una niña que quedó inmóvil de miedo mientras uno de los asaltantes le apuntaba con un arma.

El hecho ocurrió en un local de la heladería ubicada en avenida Illia y Berutti, cuando los ladrones ingresaron violentamente y sorprendieron a empleados y clientes. Los dos trabajadores del comercio corrieron hacia un sector trasero para resguardarse.

Los asaltantes abordaron a cuatro personas que estaban tomando helado en el lugar —tres adultos y una menor— y les exigieron sus pertenencias. La niña se aferró a su madre paralizada, mientras los delincuentes sustraían celulares y una riñonera.

Según se ve en las imagenes de las cámaras de seguridad, uno de los ladrones saltó sobre el mostrador y tomó la caja registradora y otro teléfono antes de huir con el resto de la banda. El ataque duró apenas 25 segundos.

Los tres sospechosos escaparon en dirección desconocida y permanecen prófugos. La policía trabaja en la identificación de los autores del robo. Las víctimas quedaron en estado de shock,