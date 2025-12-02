Robaron un auto, un policía les disparó de frente y se estrellaron contra un árbol: el vehículo se incendió y un ladrón murió calcinado

Un delincuente murió calcinado y otro fue detenido luego de una persecución policial que se inició tras el robo a mano armada de un auto en Paso del Rey y finalizó cuando el vehículo sustraído chocó contra un árbol y se incendió en la localidad de Francisco Álvarez.

El incidente comenzó alrededor de las 20.55, cuando personal del Comando de Patrullas detectó en las calles Montoneros y Mercedes un Volkswagen T-Cross gris sin patente, coincidente con el rodado que había sido denunciado minutos antes como robado mediante intimidación con arma de fuego y cuyo rastreo satelital marcaba su presencia en la zona.

Al intentar identificar a los ocupantes, cinco sospechosos escaparon a toda velocidad, lo que dio inicio a una persecución que recorrió varias cuadras. Según indicaron los voceros, durante el despliegue se montó un operativo cerrojo en Ramón Falcón y Tulissi, donde un móvil policial bloqueó el paso y un oficial tomó posición de tiro. Sin embargo, el vehículo siguió avanzando hacia él sin reducir la marcha, poniéndolo en riesgo, por lo que el efectivo efectuó disparos hacia el rodado. Una sargento que participaba del cerrojo también abrió fuego.

Pese a los disparos, los asaltantes eludieron el patrullero y continuaron la fuga en contramano hasta que, a la altura de Ramón Falcón e Hipócrates, el conductor perdió el control. El T-Cross subió a la vereda, arrancó un árbol de raíz y terminó girando hasta quedar detenido. De inmediato tres sospechosos descendieron y huyeron corriendo. Uno de ellos, vestido con remera naranja y armado, efectuó un disparo contra los policías que lo perseguían antes de escapar entre las calles del barrio.

Otro de los ocupantes, identificado como Diego Joel Lucero, de 23 años, fue detenido en el lugar y luego trasladado al Hospital de Moreno para su revisación. En tanto, el conductor del vehículo quedó atrapado dentro del habitáculo, que comenzó a prenderse fuego pocos minutos después del impacto.

Efectivos solicitaron asistencia urgente de Bomberos y del SAME, aunque les resultó imposible acercarse al rodado debido a la intensidad de las llamas. Al arribar las dotaciones, confirmaron que dentro del auto había un cuerpo completamente calcinado, cuya identidad será determinada mediante autopsia y estudios forenses.



Durante las horas siguientes, personal de Policía Científica realizó peritajes en el lugar, secuestró vainas servidas calibres 9 mm y retiró las armas reglamentarias de los efectivos que efectuaron disparos, para su análisis. También se relevaron cámaras de seguridad y se tomó declaración a testigos, entre ellos familiares del fallecido y de la víctima del robo inicial.





La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Moreno dispuso la carátula provisoria de “robo agravado por el uso de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, y disparo de arma de fuego criminis causae”, sin adoptar medidas contra el personal policial interviniente. Tres de los sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados.