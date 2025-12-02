”Adrián Suar es una piedra en el zapato para todos”: La confesión de Diego Torres sobre la posibilidad de volver a la actuación

En el marco del estreno de su nuevo álbum, "Mi Norte y Mi Sur", Diego Torres presentó el último trabajo en el programa de Mario Pergolini y recibió la ovación del público que se sostuvo por varios segundos.

El cantante estuvo en "Otro Día Perdido" y además de comentar sobre la novedosa propuesta musical -que ya le valió shows y giras por el continente-, también sorprendió con algunas anécdotas de su vida.

Después de que Pergolini le apuntara que "tiene una doble vida", el autor de "Mejor que ayer" bromeó toda la noche en una charla distendida que comprendió desde la carrera musical de Diego hasta las historias de su vida privada que le inspiraron en la música.

Entre las anécdotas que contó Diego Torres a Mario Pegrolini, una de ellas sorprendió tanto al público como al conductor, con un desopilante desencuentro entre el artista y el actor, productor y su gran amigo Adrián Suar.

Diego contó que en “cualquier momento volvería la actuación”, pero no se detuvo a bromear de que todo dependía de su amigo y gerente de El Trece. “Pasa que tenemos el problema que vos tenés, lo conocés. Es Adrián Suar”, dijo Torres, lo que provocó una instantánea reacción de asombro en Pergolini y el resto de anfitriones. Entre los “no” y la incredulidad por qué había dicho el artista, Diego siguió: “Es una piedra en el zapato para todos”.

“Vos me dijiste en el camarín, hablá y decilo vos porque yo tengo que seguir laburando y yo estoy acá para desenmascarar lo que es Adrián Suar”, exclamó el artista mientras Pergolini se abanicaba asustado. Entre risas bromeó que “no pagaba viáticos ni nada, se lleva toda para él”.

Luego de aquel chist , Torres afirmó que son “viejas amigas” y contó una de las historias compartidas con Suar en un viaje juntos. “Estábamos en Mendoza, haciéndonos los lindos con dos chicas y remando y remando. Una estaba difícil”, comenzó a contar. Allí dijo que una de ellas quería que Diego “cante”. “

Yo me hacía el artista en ese momento, pero luego se volvió insostenible”, siguió. Sin dudarlo y con cara serio, Suar le reclamó: “Si hay que cantar, cantá”, le exigió el productor. Allí, automáticamente el artista comenzó y luego “le tenían que pegar para que se calle”, comentó entre risas.

Otra sentimental anécdota con Suar:

“Yo me estaba separando y estaba muy sufrido en ese momento y Suar me dice de ir a comer. Caemos a comer a un lugar de Palermo de la mano y la gente decía ‘yo sabía que estos dos…’”, relató Torres.

Y continuó: “Estábamos sentados en esas mesas que están cerca que parece que otros te están escuchando y en un momento yo haciéndole mi relato pinta la lágrima, me agarra la mano Adrián, quedamos agarrados de la mano mirándonos y entra el mozo preguntando si de postre íbamos a comer algo y yo no podía hablar y Adrián dice ‘en un ratito’”.