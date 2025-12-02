Quisieron robarle la moto, se refugió en una panadería y destrozaron la puerta a las patadas

Un hombre de 46 años logró evitar el robo de su moto al refugiarse en una panadería del barrio Estrada en Mar del Plata, donde dos delincuentes destrozaron la puerta a las patadas y generaron momentos de pánico entre clientes y empleados.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 15.45 en un comercio ubicado sobre la avenida Estrada, entre Torres de Vera y Aragón y San José de Calasanz, cuando el motociclista dejó su vehículo estacionado para realizar una compra rápida.

La víctima advirtió la aproximación de dos sospechosos en moto con aparentes intenciones de sustraerle el rodado. Al percibir el riesgo, ingresó de inmediato al local para resguardarse, mientras uno de los atacantes lo siguió e intentó forzar la puerta a golpes para apoderarse de las llaves.

En medio del forcejeo, el agresor llegó a romper el vidrio de la entrada y cayó al piso, sin lograr su cometido. La escena generó alarma dentro del comercio, donde una trabajadora y una clienta se refugiaron detrás del mostrador mientras se desarrollaba el ataque.

Tras fracasar en el intento de robo, los dos ladrones escaparon en la moto en la que se desplazaban. No se registraron heridos y la Policía trabaja en la identificación de los sospechosos.