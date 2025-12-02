Patadas voladoras, piñas y palazos: salvaje pelea en el centro y siete jóvenes detenidos

Siete jóvenes fueron detenidos luego de protagonizar una pelea en la calle, en una de las esquinas más concurridas del microcentro cordobés, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cerca de las 16 en la intersección de Independencia y San Jerónimo, donde un grupo integrado por seis jóvenes —de entre 18 y 29 años— y una mujer de 33 comenzó a enfrentarse por causas que aún se investigan, provocando desorden y la intervención inmediata de personal de seguridad.

De acuerdo con los voceros, la confrontación se desarrolló en plena calle y llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes alertaron al 911. Al arribar, los efectivos procedieron a separar a los involucrados y concretaron su aprehensión.

Los siete quedaron alojados en dependencias policiales como presuntos infractores del Código de Convivencia Ciudadana, mientras se avanza en la recolección de testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del área para determinar el origen de la disputa.