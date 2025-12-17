Cuatro ladrones la encerraron y le dispararon para intentar robarle el auto: una bala le rozó la pierna y se salvó

Una joven de 25 años fue herida de bala en un intento de robo bajo la modalidad “piraña” ocurrido en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, cuando salía de su casa para festejar su cumpleaños.

El hecho se registró el domingo por la noche, cuando la víctima, identificada como Belén, se disponía a abordar su Peugeot 208. En ese momento, otro vehículo le cruzó el paso y al menos cuatro delincuentes descendieron rápidamente y la rodearon con intenciones de robarle el auto.

Los asaltantes actuaron de manera violenta y, ante la resistencia de la joven, efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles le rozó una pierna, provocándole una herida leve. Tras el ataque, los agresores escaparon a toda velocidad en el vehículo en el que habían llegado, sin concretar el robo.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya están en poder de los investigadores. La víctima fue asistida y se encuentra fuera de peligro.