Una mujer embarazada protagonizó un impactante accidente: el auto lo conducía su esposo y ambos fueron hospitalizados

Un hombre y una mujer embarazada resultaron heridos tras un choque entre dos autos en el barrio Argüello, en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba.

El accidente se produjo en la intersección de las calles Raymond Poicaré y Bartolomé Salom, donde por causas que aún se investigan chocaron un Nissan y un Volkswagen Gol.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del Nissan —un hombre mayor de edad y una mujer que cursa un embarazo de cinco meses- fueron asistidos en el lugar por un servicio de emergencias.

Posteriormente, ambas personas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad para una mejor evaluación médica, mientras que efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y relevar testimonios.

Las autoridades continuaban con las actuaciones para establecer la mecánica y responsabilidades del accidente.