"Hay una guerra y seguimos jugando": La reflexión de Matías Almeyda sobre el fútbol y el conflicto internacional

El entrenador argentino Matías Almeyda, actual director técnico del Sevilla FC, habló en la rueda de prensa de este viernes y compartió una reflexión sobre lo que hay alrededor del fútbol y la guerra, en el contexto del actual conflicto en Irán después de que fuera bombardeada por EEUU e Israel.



Su discurso, que dura más de cuatro minutos, llega después de que un periodista de El Desmarque, tras mencionarle un reportaje sobre María del Mar, una aficionada sevillista que actualmente está luchando contra el cáncer. Almeyda comienza defendiendo que el fútbol es muy importante no solo por los goles, sino por lo que se genera alrededor.



"Tiene algo que es muy lindo, que es que despierta sentimientos. El fútbol para mí es un remedio para mucha gente. ¿A cuánto nos da de comer? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer otras personas, comer cosas ricas...", dijo.



”El fútbol, reflejo de la sociedad”:



Según Almeyda, el fútbol es el reflejo de las sociedades. "Hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido, eso quiere decir que (la guerra) NO nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto", criticó.



"Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a ser el equipo para ir a jugar. Entonces pasamos de algo muy lindo a algo que es prácticamente casi inhumano", agregó.



Además, habló de los misiles que utilizan para las ofensivas: "Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros, pero en África hay hambre. ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes nos llevamos 50 millones de euros en arroz, en educación?".



"Seguimos viviendo en un mundo que es un mundo para uno mismo y yo lo que he tratado y lo que voy haciendo en el fútbol es poder disfrutar de esa parte, de invitar a alguien a un entrenamiento, de valorar que cuando se paran acá que te pidan una foto... Veo la ilusión que crea la felicidad", expresó.



El fútbol de antes:



Según Almeyda, le gustaría que volviera ese "folclore" del fútbol, de que la gente disfrute, de "estar más juntos". "Fíjense que entrenadores, árbitros, es todo como muy separado. Esto no era así en ninguna parte del mundo y va en ese proceso, en el mismo proceso en el que hay una guerra y seguimos jugando".



¿Messi o Yamal?:



Almeyda elogió a la gran figura del Barcelona, pero, eso sí, ante la pregunta que le formularon no quiso mojarse con respecto a si el joven extremo está a la altura de su compatriota Leo Messi, leyenda argentina y del Barça.



“No hago comparaciones, Lamine es uno de los mejores del mundo. Es joven y cada día que pasa lo hace mejor”, afirmó el entrenador del Sevilla FC.



Ahondado en las enormes virtudes del futbolista, Almeyda detalló que “agrega otras cosas a su juego como tirar de tres dedos. Antes la metía al palo, luego a la mitad y ahora al ángulo. No sé más por dónde la puede meter, es terrible. Es el mejor del mundo, da gusto verlo jugar. A los mejores son los que te gusta ver. Pero luego tiene a la mitad de cancha otro, por el costado otro... Y un enorme entrenador, que no lo van a descubrir por lo que diga yo. Por dónde va hace jugar a sus equipos con un estilo lindo de ver”, concluyó.