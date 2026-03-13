Davoo Xeneize y Nico Occhiato reaccionaron a la nueva publicidad de Scaloni para Coca Cola

La próxima edición del Mundial 2026 está cada vez más cerca. El certamen, del que participarán 48 seleccionados, comenzará el 11 de junio y los partidos se jugarán en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, la marca de gaseosa lanzó un spot publicitario que tiene como protagonista a Lionel Scaloni que simula anunciar en conferencia de prensa que a la Copa del Mundo “no vamos a ganarla”. Ante la sorpresa de todo el público presente y las repercusiones en los medios, el DT aclara “vamos a defenderla”.

Davoo Xeneize y Nico Occhiato vieron juntos el video en vivo a través del stream y reaccionaron con sorpresa: “¡Tremendo!”. Luego, el streamer le preguntó al conductor qué mensaje le daría a los jugadores de la Selección, y respondió: “Ya nos dieron todo, nos hicieron muy felices”.

Las remeras polémicas de Davoo:

El streamer le consultó a Occhiato si le gustaba la remera que llevaba puesta en el vivo. El conductor le fue sincero y recordó una historia: “Una vez que hicimos un asado en un ámbito privado, caíste con una remera bastante polémica parecida a la que tenes. Era del Diego pero que en una manga decía grande ‘Davo’ y en la otra ‘Xeneize’.

El streamer entre risas respondió: “Me la regalaron. Si la gente me regala, yo me la pongo”.

Momentos de humor pero “incómodos”:

En otro tramo de la entrevista, el fanático de Boca sin decir ni una palabra comenzó a reproducir una cumbia y a bailar. Occhiato se quedó también sin palabras viéndolo bailar.

Minutos después Davoo le expresó su admiración al conductor: “Sos un tipo muy groso. Que vos vengas a mi stream, a mi casa, a mi me da mucho prestigio”. El conductor le respondió con timidez que le generaba incomodidad y se mostró agradecido.

También jugaron a hacer “jueguitos” con la pelota en vivo. En un momento, Davoo le pega un pelotazo a Occhiato que culminó en risas entre ambos.

Más reacciones deportivas:

El streamer y el conductor vieron juntos distintos videos de partidos de fútbol. En esta ocasión fue el turno de el primer gol de Huracán y al primer gol de River.

El fanático de Boca disfrutó el gol de Huracán y se lo dedicó “a todas las gallinas”. Distinto fue cuando el Millonario hizo su punto, se mostró molesto.

412 Luzu:

El conductor anunció que pronto llega el programa “412 Luzu con noticias importantes”. Va a ir todos los lunes y anticiparon que próximamente lanzarán más información.