Descargaban mercadería y descubrieron 15 kilos de cocaína impregnada en chizitos, papas disecadas y quesos

Siete ciudadanos bolivianos fueron detenidos en el barrio porteño de Once luego de que la Policía de la Ciudad descubriera más de 15 kilos de cocaína impregnada en alimentos secos, entre ellos chizitos, papas disecadas y queso, mientras descargaban mercadería de una camioneta utilitaria.

El procedimiento se realizó en la avenida Rivadavia al 2900, donde efectivos que patrullaban la zona observaron a un grupo de personas que bajaban bultos desde una Renault Kangoo. Ante la sospecha por el contenido de las cajas, los agentes solicitaron abrir una de ellas y detectaron una sustancia de aspecto similar al grafito.

Tras realizar un test orientativo, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la investigación, la mercadería había sido transportada desde la zona de Liniers y estaba a punto de ser ingresada a un hotel ubicado a pocos metros del lugar. Según indicaron fuentes del procedimiento, la droga iba a ser trasladada durante la noche en un micro de larga distancia con destino a la ciudad bonaerense de Chivilcoy.

Durante el operativo, los policías secuestraron un total de 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína —principalmente chizitos y papas deshidratadas— con un peso aproximado de 15,2 kilos de droga, además de una caja con queso tipo casero que también dio resultado positivo al narcotest.

En el lugar también fueron incautados siete teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos, una máquina de contar dinero marca Daewo, 900 dólares, 120.000 pesos en efectivo y diversa documentación.

A partir de la intervención judicial se ordenó el allanamiento de un depósito vinculado a la maniobra, el cual resultó positivo. El inmueble cuenta con dos locales en el frente, cinco depósitos en la parte central y seis viviendas en el sector trasero.

Fuentes policiales indicaron que en los depósitos se halló mercadería similar a la secuestrada en un procedimiento realizado el día anterior por infracción a la Ley 23.737, en el que también se había detectado droga impregnada en alimentos.

Tras los test aleatorios efectuados sobre distintos bultos, todos arrojaron resultado positivo para cocaína.

Por disposición del magistrado interviniente, los siete sospechosos quedaron detenidos e incomunicados, se dio intervención a la División Antidrogas para continuar con las pericias y se dispuso la clausura del lugar, donde quedó una consigna policial hasta nueva orden judicial.

Las pericias químicas continuarán sobre la mercadería secuestrada para establecer con precisión la cantidad total de estupefaciente que contenían los productos.