Entró con un cuchillo a un supermercado y el dueño se tiró encima del ladrón

Un delincuente armado con un cuchillo intentó asaltar un supermercado y amenazó a un empleado, pero el dueño del comercio intervino, se abalanzó sobre el asaltante para quitarle el arma blanca y logró frustrar el robo.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la localidad de La Francia, en la provincia de Córdoba, y quedó registrado por cámaras de seguridad del local.

El sospechoso ingresó con un pasamontaña que le cubría el rostro, tomó del cuello al empleado y lo obligó a pasar del otro lado del mostrador mientras lo intimidaba para que entregara la recaudación.

"Dame toda la guita”, le exigía el asaltante al trabajador mientras lo mantenía reducido. En ese momento, el propietario del supermercado observó la escena y decidió intervenir. Sin dudarlo, se lanzó sobre el delincuente para intentar desarmarlo y evitar el robo.

Durante el forcejeo, el comerciante logró poner en fuga al ladrón, mientras le gritaba: “Rajá de acá”.

El sospechoso escapó corriendo del local y el dueño salió detrás de él para perseguirlo.