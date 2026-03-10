Tiroteo y muerte en una pool party: un ladrón se tiró por la ventana y terminó con un balazo en la cabeza

Un integrante de una banda dedicada al robo de autos y a cometer entraderas murió tras un tiroteo con la Policía durante un allanamiento realizado en una vivienda donde se desarrollaba una fiesta con pileta en la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.



El delincuente cayó muerto de dos balazos -uno en la cabeza y otro en el tórax-, tenía 23 años, antecedentes y un pedido de captura activa desde agosto de 2023. El arma que llevaba -una pistola Bersa 9 milímetros- era robada. Detuvieron a dos sospechosos, uno de ellos con arresto domiciliario por robo.

El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), en el marco de una causa por “asociación ilícita, robo agravado por el uso de armas de fuego en poblado y en banda y encubrimiento”, que tramita en la UFI 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Los investigadores habían establecido que dos de los sospechosos buscados por la causa se encontraban en una quinta ubicada en la localidad de 9 de Abril, donde participaban de una reunión junto a otras personas, por lo que el fiscal interviniente dispuso un allanamiento de urgencia.

Cuando los efectivos del grupo especial irrumpieron en el predio, observaron a un hombre que se asomó desde la planta alta de la vivienda y comenzó a apuntarles con un arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Según las fuentes, los policías repelieron la agresión y el sospechoso resultó herido durante el tiroteo.

En medio del operativo, el acusado saltó por una ventana desde el primer piso hacia el patio de una propiedad lindera y cayó gravemente herido. Testigos que se encontraban en el lugar relataron que durante la secuencia algunos presentes gritaban “¡Saltó, saltó, saltó!”, mientras intentaban resguardarse del intercambio de disparos.

Tras asegurar la vivienda, los efectivos ingresaron y redujeron a los presentes, que se habían tirado al piso durante el enfrentamiento. En ese contexto fueron detenidos dos de los investigados, identificados por la Policía como Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez.

En tanto, el sospechoso herido, un joven de 23 años con antecedentes penales, fue hallado con impactos de bala. Una ambulancia lo trasladó a un hospital de la zona, donde finalmente falleció.

Los investigadores indicaron que en la vivienda había una gran cantidad de personas que participaban de la fiesta, entre ellas mujeres y amigos de los sospechosos, quienes fueron identificados en el lugar.

Por disposición judicial, se convocó a personal de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena del enfrentamiento.

Una banda investigada por al menos 15 asaltos

La causa que derivó en los allanamientos se inició el 8 de mayo de 2025, cuando efectivos policiales se enfrentaron a tiros con delincuentes que acababan de robar un auto Toyota Yaris en Esteban Echeverría.

En ese procedimiento fue detenido uno de los sospechosos y se le secuestró un teléfono celular que, tras ser peritado, permitió establecer la existencia de una organización criminal dedicada al robo violento de vehículos.

De acuerdo con la investigación de la DDI, los autos sustraídos eran posteriormente adulterados para su comercialización o utilizados para cometer entraderas.

Los pesquisas lograron determinar además que la estructura de la banda contaba con roles definidos, como encargados de sustraer los vehículos, proveedores de armas y documentación, personas dedicadas a adulterar los rodados, choferes y responsables de administrar el dinero producto de los ilícitos.

Según los investigadores, el grupo estaría vinculado con al menos 15 hechos delictivos y era dirigido por un líder que actualmente se encuentra detenido en una unidad penitenciaria, desde donde coordinaba las maniobras mediante el uso de un teléfono celular. En el marco de la investigación, la Justicia ordenó 33 allanamientos