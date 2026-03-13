Pánico en Dubai por el ataque con drones iraníes: estrellaron un edificio en el centro de la ciudad

Un dron iraní impactó contra una torre en Dubai mientras los ataques a infraestructuras en todo el Golfo continúan interrumpiendo el tráfico aéreo y dificultando los esfuerzos por restablecer los vuelos, en el duodécimo día de la guerra contra Irán.

El incidente es uno de varios ataques registrados en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas 24 horas, incluidos algunos ocurridos cerca del aeropuerto de Dubai.

Los bomberos lograron extinguir un incendio en dos unidades de la torre Address Creek 2, un complejo hotelero y residencial de lujo “en las inmediaciones de Dubai Creek Harbour”, según informó la oficina de medios de Dubai en X después del ataque. El edificio de gran altura presentaba algunos daños en sus pisos superiores.

“Todos los residentes se encuentran a salvo. No se han reportado heridos”, agregaron las autoridades.

Horas más tarde, la oficina informó de otros dos incidentes, uno con un dron en la zona de Al Bada’a y otro “provocado por restos de una intercepción exitosa” que cayeron sobre un edificio en Sheikh Zayed Road. En ningún caso se reportaron heridos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico ha provocado decenas de miles de cancelaciones, desvíos y cambios de horario de vuelos en todo el mundo, cerrando gran parte del espacio aéreo de Medio Oriente debido a las amenazas de misiles y drones.

Ataques cerca del aeropuerto:

La oficina de medios de Dubai comunicó que dos drones cayeron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB), pero indicó que el tráfico aéreo operaba con normalidad. Testigos señalaron a la prensa que no hubo daños visibles en el aeropuerto, aunque cuatro personas resultaron heridas.

El ataque marcó una amenaza renovada después de que el aeropuerto DXB sufriera daños en el primer día del conflicto, junto con los aeropuertos internacionales de Abu Dabi y Kuwait.

Las aerolíneas regionales, como Emirates de Dubái, Etihad de Abu Dabi y Qatar Airways, han reanudado algunos vuelos, pero siguen operando muy por debajo de su capacidad.

Los vuelos diarios de las principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos superaron los 600 durante el fin de semana, pero el número creciente de vuelos se estabilizó antes de disminuir ligeramente el martes, según datos de FlightRadar24.

Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Bahréin informó el miércoles que varios aviones de Gulf Air sin pasajeros, así como algunos aviones de carga, fueron reubicados a aeropuertos alternativos para “garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones aéreas” durante la crisis.

Los datos de seguimiento de FlightRadar24 mostraron que varios aviones de pasajeros se dirigieron a ubicaciones en Arabia Saudita en las últimas 24 horas.

Los millonarios británicos huyen de Dubái:

A las autoridades de Emiratos Arabes Unidos les preocupa el impacto de la guerra en su imagen y el éxodo de quienes eligieron el país como residencia. El viaje puede costar entre 60.000 y 160.000 dólares, dependiendo del tamaño de la aeronave. Buscan alquileres de lujo en Londres que alcanzan las 5.000 libras a la semana.

No todos tienen esa suerte de poder partir pronto. Muchos deben esperar la evacuación y contar con que el espacio aéreo se abra por unas horas para reanudar algún vuelo de línea. Omán, que era una posibilidad más fácil, ha cerrado nuevamente su espacio aéreo hoy debido a los bombardeos en el Estrecho de Ormuz.

Las importantes consultoras PwC y Deloitte han evacuado sus oficinas en los distritos financieros de Dubái ante la creciente tensión regional. Las compañías tomaron esta medida después de que Irán advirtiera que podría atacar activos económicos y financieros, según informó Daily Sabah. PwC ha cerrado temporalmente sus sedes en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos y Kuwait como medida de precaución.