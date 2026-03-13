Colapinto clasificó 16° para la Sprint del Gran Premio de China y Gasly largará 7°

Franco Colapinto no pudo encontrar el ritmo y terminó 16° en la clasificación para la Sprint para el Gran Premio de China, lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Llegó al Circuito Internacional de Shanghái sin experiencia previa en esa pista y con apenas una hora de entrenamiento para adaptarse y trabajar en la puesta a punto del Alpine A526.

Además, debió lidiar con la gestión de la energía de la unidad de potencia, un desafío extra en la Fórmula 1 actual.

En la práctica libre, Colapinto se ubicó 15°, a menos de tres décimas de Gasly, que fue décimo, y en la clasificación se amplió la distancia. El argentino quedó 16° y su compañero ingresó 7°, con casi un segundo de ventaja.

En diálogo con la prensa, Colapinto expresó su frustración: “Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo”.

“Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué”, aseguró.

El pilarense consideró que tendrá “mucho que trabajar” por la noche en China para mejorar su rendimiento en la Sprint prevista el sábado a la medianoche en Argentina.

“Obviamente fue bueno conocer la pista hoy y tratar de entender un poquito más todo, pero bueno, me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana”, concluyó.

Agenda de Colapinto en el Gran Premio de China:

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Cronograma de las carreras de la Fórmula 1 en 2026:

1- 14° en el Gran Premio de Australia (hecha)

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00



*Horarios de Argentina