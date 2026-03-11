Le abrió la cabeza de un culatazo a un kiosquero para arrebatarle la computadora, un fernet y un vodka

Un hombre armado que simuló ser un cliente para asaltar un kiosco, golpeó al encargado con la culata de un arma y robó una notebook fue detenido luego de que el auto en el que escapaba con cómplices despistara y terminara dentro de una zanja durante una persecución policial sobre la ruta nacional 9.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de España y Balcarce, en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez.

El sospechoso ingresó al local simulando ser un cliente y comenzó a hablar con el encargado mientras miraba bebidas alcohólicas. “¿A cuánto está el Fernet?”, preguntó el hombre mientras el comerciante se disponía a cobrarle.

En ese momento, el delincuente sacó un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas y, por sorpresa, le propinó un culatazo en la cabeza al kiosquero, quien sufrió un corte producto del golpe.

“Pará, flaco, llevate todo”, alcanzó a decir la víctima mientras levantaba las manos para evitar que la situación escalara. El asaltante tomó una notebook que estaba sobre el mostrador y amenazó al comerciante antes de escapar.

“No te muevas o disparo”, le advirtió al empleado antes de abandonar el local. Tras el robo, el sospechoso se subió a un auto en el que lo aguardaban otros integrantes de la banda y escaparon a toda velocidad.

Alertada por el hecho, la Policía montó un operativo de búsqueda y el vehículo fue localizado sobre la ruta nacional 9 por personal de la Comisaría 5ª de Correa, cuyos efectivos intentaron interceptarlo.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron e iniciaron una fuga que se extendió hasta la localidad de Carcarañá, donde perdieron el control del vehículo, despistaron y terminaron dentro de una zanja al costado del camino. Tras el choque, los sospechosos abandonaron el auto y continuaron la huida a pie por la zona.

Con la colaboración de efectivos de la Comisaría 3ª de Carcarañá, la Policía logró aprehender a uno de los sospechosos, un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Funes.

En tanto, el kiosquero asaltado sufrió lesiones leves en la cabeza y fue asistido tras el ataque.