Un boliviano viajó con más de dos kilos de cocaína en la valija y lo detuvieron

En el marco de los operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Liniers, con apoyo de un can detector, a un hombre que llevaba más de dos kilos de cocaína ocultos en una valija.





El procedimiento se dio cuando el personal de la Comisaria Terminal de Ómnibus de la CABA, apostado en la terminal de Liniers, realizaba tareas de inspección sobre equipajes y pasajeros de un micro de larga distancia proveniente de la provincia de Jujuy.

En ese contexto, mientras se realizaba un control efectuado mediante scanner de rayos X, un pasajero se presentó con una valija de color azul y el operador notó una imagen compatible con un doble fondo, que por densidad y tonalidad indicaba la posible presencia de sustancias ilícitas en dos panes compactos, con un peso de 2,200 kilogramos.

Ante tal circunstancia, los federales demoraron al sujeto, de nacionalidad boliviana y resguardaron el equipaje para efectuar la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N°18 del Dr. Pablo Andrés Febre, que dispuso un control con un can detector de estupefacientes.

En consecuencia, a través de la Sección Canes de Seguridad en Medios del Transporte de la PFA, se presentó el perro detector de drogas “Rodolfo” junto con su guía, y efectuó una marcación positiva para estupefacientes. Por tal motivo, el juzgado ordenó la inmediata detención del demorado, de 33 años de edad y la incautación de la droga.