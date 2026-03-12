Guerra narco: atacaron con bombas “molotov” la casa de una mujer con domiciliaria

Dos delincuentes que se desplazaban en moto atacaron con bombas molotov el frente de una vivienda en la que vive una mujer que cumple prisión domiciliaria en una causa por narcotráfico, en un hecho ocurrido durante la madrugada en el barrio Villa Hidalgo, en el partido bonaerense de San Martín, y que los investigadores vinculan a una disputa entre bandas por el control territorial de la venta de drogas.

El ataque se registró cerca de las 2 en una casa ubicada en la intersección de las calles Darragueira e Italia. Según se pudo reconstruir, los agresores llegaron con cascos colocados y llevaban un balde en el que transportaban dos botellas cargadas con combustible.

Tras encenderlas, arrojaron los artefactos incendiarios contra el frente de la vivienda para provocar el fuego y luego escaparon rápidamente del lugar a bordo de la moto, dejando abandonado el recipiente en la escena.

En la propiedad vive una mujer conocida en el barrio como “La Sabri”, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en el marco de una causa vinculada a la venta de estupefacientes. La mujer es pareja de Abel Aguirre, señalado por vecinos de la zona como uno de los referentes del narcotráfico en ese sector del conurbano bonaerense.

De acuerdo con testimonios recogidos en el barrio, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la banda liderada por un hombre apodado “el Gordo Pey”, con quien Aguirre mantendría una disputa por el control territorial del narcomenudeo.

La interna entre estas organizaciones criminales ya registró episodios de extrema violencia en los últimos meses. En enero pasado, en el barrio La Cárcova, la confrontación dejó dos homicidios en menos de 48 horas: primero fue asesinado de un disparo en la cabeza Juan Belizán, un joven que habría sido atacado por error, y al día siguiente fue ejecutado Ángel Aguirre, señalado como el presunto autor de ese primer crimen.

El nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la escalada de violencia asociada a la disputa por el negocio del narcotráfico en la zona. Hasta el momento no se informaron personas heridas y los agresores permanecen prófugos.