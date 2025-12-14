Punguistas y mecheros robaban celulares y ropa y después vendían todo: la banda del “Gitano” facturaba $25 millones por mes

La Policía de la Ciudad desbarató una organización criminal dedicada al hurto y la venta de celulares, indumentaria y herramientas, integrada por diez personas y liderada por un hombre de 71 años conocido como “el Gitano”, tras allanamientos simultáneos en los barrios de Constitución, Boedo, San Nicolás y en los partidos bonaerenses de Avellaneda y Moreno.

Durante los procedimientos encabezados por la División Robos y Hurtos Sur se secuestraron celulares, prendas nuevas con etiquetas, computadoras y diversos elementos vinculados a la actividad delictiva de la organización, que facturaba más de 25.000.000 de pesos mensuales descartando, reduciendo y vendiendo lo robado.

Las órdenes judiciales se concretaron en inmuebles ubicados en Salta al 1400, Metán al 4200, y Libertad al 60 en el ámbito de la Ciudad, y también en domicilios de Avellaneda y Moreno, en la Provincia de Buenos Aires. Como resultado, fueron detenidas diez personas adultas (siete hombres y tres mujeres), entre ellas una de nacionalidad peruana.

En los distintos domicilios se incautaron 15 celulares de distintas marcas, una computadora, prendas nuevas con etiquetas de Zara y Nike, jeans, vestidos, ropa interior, herramientas y diversos objetos de valor.

La pesquisa se inició en junio de 2024, cuando tres mujeres fueron detenidas con varios teléfonos celulares cuya procedencia no pudieron justificar. A raíz del análisis de esos dispositivos se inició una exhaustiva investigación que permitió conocer el modus operandi de la banda delictiva: una red de punguistas, mecheros y descuidistas, que robaban en Liniers, Flores y zonas del Microcentro, así como en las localidades de Moreno, La Plata y Rosario.

Según el análisis de las comunicaciones, la organización era dirigida por un hombre de 71 años conocido como “el Gitano”, quien resultó detenido en los allanamientos y que habría llegado a facturar alrededor de $25.000.000 mensuales mediante el hurto y la posterior reducción de bienes.

Con estas pruebas se identificó a los imputados, cada uno con roles específicos dentro de la banda, como marcadores, bolseros y reducidores, los cuales fueron detenidos tras la rápida intervención del personal policial.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Martín Yadarola, Secretaría Nº113 de la Dra. Verónica Bresciani.