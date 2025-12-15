Martín Fierro de Streaming 2025: El Oro para el Conicet, el listado de todos los premiados y los mejores momentos de la noche

La primera entrega de los premios que distinguen a figuras y canales de las transmisiones en directo tuvo su gran noche.
Los Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa de Aptra, se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y fue transmitida en directo a través de OLGA y Telefe, convocando a las principales figuras del entretenimiento digital. En una gala donde los canales más distinguidos fueron los capitaneados por Nico Occhiato y Migue Granados, el Stream del Conifet: Fondo del mar dio el batacazo y se llevó el Oro.
La ceremonia fue conducida por Damián Betular, que encabeza el ciclo Sería Increíble en OLGA, y Paula Chaves, que está al frente del programa #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde también por OLGA. El presidente de Aptra, Luis Ventura, abrió el evento vestido como Albus Dumbledore de la saga Harry Potter.
El picante comentario de Pedro Rosemblat:
Entre los ganadores de la noche está Pedro Rosemblat, que con su programa Industria Nacional (Gelatina) se quedó con el Martín Fierro a mejor programa político. Durante su discurso de agradecimiento expresó: “Nos pone muy contentos, arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo".
Y afirmó: "Compartimos la terna con excelentes programas, a mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito".
Otro momento político de la noche fue el de Julia Mengolini que recibió el premio a mejor programa informativo por Segurola y la Habana y en su discurso criticó las políticas de Javier Milei: “Ya no tenemos Gobierno, hay que empezar a decir que le pegan a los jubilados y desfinancian hospitales. Fuck you Donald Trump”.
La mejor “comunidad”:
Nicolás Occhiato agradeció el apoyo de la comunidad en los Martín Fierro del Streaming tras ganar los dos premios votados por el público: “Mejor comunidad” y “Clip del año”.
“Tenemos la mejor comunidad del mundo, hasta cuando pedimos que no nos banquen, nos bancan”, expresó emocionado.
La palabra del mejor stramer:
En esta primera oportunidad, el ganador fue Davo quien expresó: “Yo no creo que sea mejor streamer ahora que hace cinco años a pesar de que ahora tengo más gente”.
Y agregó: “Creo que el contenido no pasa por el número sino por otro lado”.
Todos los nominados y ganadores:
Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet
Mejor programa federal:
• Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
• Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
• Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
• Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) – ganador
Mejor producción integral:
• Olga - ganador
• Luzu TV
• Gelatina
• Blender
• Vorterix
• Bondi Liv
Transmisión especial musical:
• Gracias Mercedes (Olga) - ganador
• Un día rosarino (Olga)
• 2° aniversario (Olga)
• Tini (La Casa Streaming)
• Gelatón (Gelatina)
• El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical:
• Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
• Un poco de ruido - ganador
• FM Luzu (Luzu TV)
• Soundtrash (Blender)
• Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
• Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming:
• Patria y Familia (Luzu TV)
• Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
• El Fin del Mundo (Olga)
Informativo:
• Segurola y Habana (Futurock) - ganador
• Paraíso Fiscal (Olga)
• La Mañana (Infobae) - ganador
• Circo Freak (Gelatina)
• Tiempo Libre (La Casa Streaming)
• Tremenda mañana (Bondi Live)
• Divino Tesoro (Murad)
Actualidad:
• Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
• Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
• Ya fue todo (Jotax)
• Elijo creer (Gelatina)
• La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo:
• Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
• Gol gana (Olga)
• No se pudo (Vorterix)
• Visitantes (Carnaval)
• Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación:
• Tapados de laburo (Olga) - ganador
• Se fue larga (Luzu TV)
• Dopaminas (Vorterix)
• Sumergidas en data (La Casa Streaming)
• Había que decirlo (El Trece Prende)
• Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand:
• La Cruda (Olga) - ganador
• Así somos (Luzu TV)
• Esto es cine (Blender)
• El Gapón (Vorterix)
Programa semanal:
• Los no talentos (Luzu TV)
• Mi primo es así (Olga) - ganador
• Xtream master (Luzu TV)
• Bang Bang (Gelatina)
• Reporte minoritario (Vorterix)
• Negocios son negocios (Mundo Dinero)
• Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
• Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico:
• Soñé que volaba (Olga) - ganador
• Edición Especial (Luzu TV)
• Que olor (Gelatina)
• 5 minutos más (Vorterix)
Columnista:
• Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
• Iván Schargrodsky (Blender)
• Emiliano Goggia (Gelatina)
• Naty Maldini (Futurock)
• Seba De Caro (Gelatina) - ganador
Dupla del año:
• Paula Chaves – Luli González (Olga)
• Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
• Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
• Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
• Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
• Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística:
• Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
• Luciana Geuna (Olga)
• Flor Halfon (Gelatina)
• Esteban Trebucq (Bondi Live)
• Carolina Amoroso (Infobae)
• Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte:
• Gastón Edul (Olga)
• Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
• Octavio Gencarelli (Gelatina)
• Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación:
• Tomás Limansky (Gelatina)
• Anacleta (Blender)
• Ángela Torres (Luzu TV) - ganadora
• Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
• Luli González (Olga)
• Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador:
• Migue Granados (Olga)
• Pedro Rosemblat (Gelatina)
• Julia Mengolini (Futurock)
• Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
• Andrés Duka (Carnaval)
• Mili Hadad (Infobae)
Streamer:
• Martín Cirio
• La Cobra
• Davoo Xeneize - ganador
• Spreen
• Mernosketti
• Coker
• Juli Manzotti
Interés general:
• Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
• Paren la Mano (Vorterix)
• Hay Algo Ahí (Blender)
• Furia Bebé (Futurock)
• TDT (Olga)
• Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina:
• Guille Aquino
• Nachito Saralegui
• Palao Khe
• El Trinche
• Martín Garabal - ganador
• Rober Galati
• Leo Greco
Figura humorística femenina:
• Noe Custodio
• Momi Giardina - ganadora
• Anita Espósito
• Charo López
• Anacleta
• Malena Guinzburg
Co-conducción masculina:
• Juan Ruffo
• Germán Beder
• Damián Betular - ganador
• Marcos Aramburu
• Santi Talledo
• Sebastián Manzoni
Conducción femenina:
• Nati Jota - ganadora
• Malena Pichot
• Paula Chaves
• Vicky Garabal
• La Tora
• Sofi Martínez
Conducción masculina:
• Luquitas Rodríguez - ganador
• Tomás Rebord
• Migue Granados
• Nicolás Occhiato
• Ángel de Brito
• Pedro Rosemblat.
Stream react:
• La voz Argentina - streams telefe & Luzu tv -ganador
• Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
• Gran Hermano - streams telefe
• Azzaro reacción – AZZ
Transmisión especial:
• 24hs TDT - OLGA
• Revolución en La Casa - La Casa
• 20 años de YouTube - Blender
• LUZU FC - Luzu
• Stream Conicet - ganador
Votos del público:
• Mejor comunidad: Luzu tv –ganador
• Clip del año: Luzu tv - ganador