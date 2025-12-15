¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Martín Fierro de Streaming 2025: El Oro para el Conicet, el listado de todos los premiados y los mejores momentos de la noche

El “Fondo del Mar” se consagró como el gran ganador al llevarse el máximo reconocimiento a su innovadora transmisión científica desde el cañón submarino Mar del Plata. El batacazo del organismo científico y los galardones de la “guerra” Olga-Luzu TV.
 

Por Redacción

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 08:22

La primera entrega de los premios que distinguen a figuras y canales de las transmisiones en directo tuvo su gran noche. 

Los Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa de Aptra, se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y  fue transmitida en directo a través de OLGA y Telefe, convocando a las principales figuras del entretenimiento digital. En una gala donde los canales más distinguidos fueron los capitaneados por Nico Occhiato y Migue Granados, el Stream del Conifet: Fondo del mar dio el batacazo y se llevó el Oro.

La ceremonia fue conducida por Damián Betular, que encabeza el ciclo Sería Increíble en OLGA, y Paula Chaves, que está al frente del programa #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde también por OLGA. El presidente de Aptra, Luis Ventura, abrió el evento vestido como Albus Dumbledore de la saga Harry Potter.

El picante comentario de Pedro Rosemblat:

Entre los ganadores de la noche está Pedro Rosemblat, que con su programa Industria Nacional (Gelatina) se quedó con el Martín Fierro a mejor programa político. Durante su discurso de agradecimiento expresó: “Nos pone muy contentos, arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo".

Y afirmó: "Compartimos la terna con excelentes programas, a mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito".

Otro momento  político de la noche fue el de Julia Mengolini que recibió el premio a mejor programa informativo por Segurola y la Habana y en su discurso criticó las políticas de Javier Milei: “Ya no tenemos Gobierno, hay que empezar a decir que le pegan a los jubilados y desfinancian hospitales. Fuck you Donald Trump”.

La mejor “comunidad”:

Nicolás Occhiato agradeció el apoyo de la comunidad en los Martín Fierro del Streaming tras ganar los dos premios votados por el público: “Mejor comunidad” y “Clip del año”.

“Tenemos la mejor comunidad del mundo, hasta cuando pedimos que no nos banquen, nos bancan”, expresó emocionado.

La palabra del mejor stramer:

En esta primera oportunidad, el ganador fue Davo quien expresó: “Yo no creo que sea mejor streamer ahora que hace cinco años a pesar de que ahora tengo más gente”.

Y agregó: “Creo que el contenido no pasa por el número sino por otro lado”.

Todos los nominados y ganadores:

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal:

•    Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
•    Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
•    Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
•    Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) – ganador

Mejor producción integral:

•    Olga  - ganador
•    Luzu TV
•    Gelatina
•    Blender
•    Vorterix
•    Bondi Liv

Transmisión especial musical:

•    Gracias Mercedes (Olga)  - ganador
•    Un día rosarino (Olga)
•    2° aniversario (Olga)
•    Tini (La Casa Streaming)
•    Gelatón (Gelatina)
•    El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical:

•    Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
•    Un poco de ruido  - ganador
•    FM Luzu (Luzu TV)
•    Soundtrash (Blender)
•    Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
•    Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming:

•    Patria y Familia (Luzu TV)
•    Los Del Turco (La Canchita TV)  - ganador
•    El Fin del Mundo (Olga)

Informativo:

•    Segurola y Habana (Futurock)  - ganador
•    Paraíso Fiscal (Olga)
•    La Mañana (Infobae)  - ganador
•    Circo Freak (Gelatina)
•    Tiempo Libre (La Casa Streaming)
•    Tremenda mañana (Bondi Live)
•    Divino Tesoro (Murad)

Actualidad:

•    Ángel responde (ambos Bondi Live)  - ganador
•    Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
•    Ya fue todo (Jotax)
•    Elijo creer (Gelatina)
•    La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo:

•    Cuidemos el fútbol (AZZ)  - ganador
•    Gol gana (Olga)
•    No se pudo (Vorterix)
•    Visitantes (Carnaval)
•    Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación:

•    Tapados de laburo (Olga)  - ganador
•    Se fue larga (Luzu TV)
•    Dopaminas (Vorterix)
•    Sumergidas en data (La Casa Streaming)
•    Había que decirlo (El Trece Prende)
•     Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand:

•    La Cruda (Olga)  - ganador
•    Así somos (Luzu TV)
•    Esto es cine (Blender)
•    El Gapón (Vorterix)

Programa semanal:

•    Los no talentos (Luzu TV)
•    Mi primo es así (Olga)  - ganador
•    Xtream master (Luzu TV)
•    Bang Bang (Gelatina)
•    Reporte minoritario (Vorterix)
•    Negocios son negocios (Mundo Dinero)
•    Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
•    Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico:

•    Soñé que volaba (Olga)  - ganador
•    Edición Especial (Luzu TV)
•    Que olor (Gelatina)
•    5 minutos más (Vorterix)

Columnista:

•    Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
•    Iván Schargrodsky (Blender)
•    Emiliano Goggia (Gelatina)
•    Naty Maldini (Futurock)
•    Seba De Caro (Gelatina)  - ganador

Dupla del año:

•    Paula Chaves – Luli González (Olga)
•    Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix)  - ganador
•    Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
•    Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
•    Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
•    Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística:

•    Iván Schargrodsky (Cenital)  - ganador
•    Luciana Geuna (Olga)
•    Flor Halfon (Gelatina)
•    Esteban Trebucq (Bondi Live)
•    Carolina Amoroso (Infobae)
•    Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte:

•    Gastón Edul (Olga)
•    Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
•    Octavio Gencarelli (Gelatina)
•    Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación:

•    Tomás Limansky (Gelatina)
•    Anacleta (Blender)
•    Ángela Torres (Luzu TV)  - ganadora
•    Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
•    Luli González (Olga)
•    Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador:

•    Migue Granados (Olga)
•    Pedro Rosemblat (Gelatina)
•    Julia Mengolini (Futurock)
•    Juan Pablo Varsky (Clank!)  - ganador
•    Andrés Duka (Carnaval)
•    Mili Hadad (Infobae)

Streamer:

•    Martín Cirio
•    La Cobra
•    Davoo Xeneize  - ganador
•    Spreen
•    Mernosketti
•    Coker
•    Juli Manzotti

Interés general:

•    Nadie Dice Nada (Luzu TV)  - ganador
•    Paren la Mano (Vorterix)
•    Hay Algo Ahí (Blender)
•    Furia Bebé (Futurock)
•    TDT (Olga)
•    Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina:

•    Guille Aquino
•    Nachito Saralegui
•    Palao Khe
•    El Trinche
•    Martín Garabal  - ganador
•    Rober Galati
•    Leo Greco

Figura humorística femenina:

•    Noe Custodio
•    Momi Giardina  - ganadora
•    Anita Espósito
•    Charo López
•    Anacleta
•    Malena Guinzburg

Co-conducción masculina:

•    Juan Ruffo
•    Germán Beder
•    Damián Betular  - ganador
•    Marcos Aramburu
•    Santi Talledo
•    Sebastián Manzoni

Conducción femenina:

•    Nati Jota  - ganadora
•    Malena Pichot
•    Paula Chaves
•    Vicky Garabal
•    La Tora 
•    Sofi Martínez

Conducción masculina:

•    Luquitas Rodríguez  - ganador
•    Tomás Rebord
•    Migue Granados
•    Nicolás Occhiato
•    Ángel de Brito
•    Pedro Rosemblat. 

Stream react:

•    La voz Argentina - streams telefe & Luzu tv -ganador
•    Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
•    Gran Hermano - streams telefe
•    Azzaro reacción – AZZ


Transmisión especial:

•    24hs TDT - OLGA
•    Revolución en La Casa - La Casa
•    20 años de YouTube - Blender
•    LUZU FC - Luzu
•    Stream Conicet - ganador


Votos del público:

•    Mejor comunidad: Luzu tv –ganador
•    Clip del año: Luzu tv - ganador

