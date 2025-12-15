Martín Fierro de Streaming 2025: El Oro para el Conicet, el listado de todos los premiados y los mejores momentos de la noche

La primera entrega de los premios que distinguen a figuras y canales de las transmisiones en directo tuvo su gran noche.

Los Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa de Aptra, se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y fue transmitida en directo a través de OLGA y Telefe, convocando a las principales figuras del entretenimiento digital. En una gala donde los canales más distinguidos fueron los capitaneados por Nico Occhiato y Migue Granados, el Stream del Conifet: Fondo del mar dio el batacazo y se llevó el Oro.

La ceremonia fue conducida por Damián Betular, que encabeza el ciclo Sería Increíble en OLGA, y Paula Chaves, que está al frente del programa #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde también por OLGA. El presidente de Aptra, Luis Ventura, abrió el evento vestido como Albus Dumbledore de la saga Harry Potter.

El picante comentario de Pedro Rosemblat:

Entre los ganadores de la noche está Pedro Rosemblat, que con su programa Industria Nacional (Gelatina) se quedó con el Martín Fierro a mejor programa político. Durante su discurso de agradecimiento expresó: “Nos pone muy contentos, arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo".

Y afirmó: "Compartimos la terna con excelentes programas, a mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito".

Otro momento político de la noche fue el de Julia Mengolini que recibió el premio a mejor programa informativo por Segurola y la Habana y en su discurso criticó las políticas de Javier Milei: “Ya no tenemos Gobierno, hay que empezar a decir que le pegan a los jubilados y desfinancian hospitales. Fuck you Donald Trump”.

La mejor “comunidad”:

Nicolás Occhiato agradeció el apoyo de la comunidad en los Martín Fierro del Streaming tras ganar los dos premios votados por el público: “Mejor comunidad” y “Clip del año”.

“Tenemos la mejor comunidad del mundo, hasta cuando pedimos que no nos banquen, nos bancan”, expresó emocionado.

La palabra del mejor stramer:

En esta primera oportunidad, el ganador fue Davo quien expresó: “Yo no creo que sea mejor streamer ahora que hace cinco años a pesar de que ahora tengo más gente”.

Y agregó: “Creo que el contenido no pasa por el número sino por otro lado”.

Todos los nominados y ganadores:

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal:

• Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

• Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador

• Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

• Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) – ganador

Mejor producción integral:

• Olga - ganador

• Luzu TV

• Gelatina

• Blender

• Vorterix

• Bondi Liv

Transmisión especial musical:

• Gracias Mercedes (Olga) - ganador

• Un día rosarino (Olga)

• 2° aniversario (Olga)

• Tini (La Casa Streaming)

• Gelatón (Gelatina)

• El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical:

• Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)

• Un poco de ruido - ganador

• FM Luzu (Luzu TV)

• Soundtrash (Blender)

• Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

• Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming:

• Patria y Familia (Luzu TV)

• Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador

• El Fin del Mundo (Olga)

Informativo:

• Segurola y Habana (Futurock) - ganador

• Paraíso Fiscal (Olga)

• La Mañana (Infobae) - ganador

• Circo Freak (Gelatina)

• Tiempo Libre (La Casa Streaming)

• Tremenda mañana (Bondi Live)

• Divino Tesoro (Murad)

Actualidad:

• Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador

• Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)

• Ya fue todo (Jotax)

• Elijo creer (Gelatina)

• La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo:

• Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador

• Gol gana (Olga)

• No se pudo (Vorterix)

• Visitantes (Carnaval)

• Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación:

• Tapados de laburo (Olga) - ganador

• Se fue larga (Luzu TV)

• Dopaminas (Vorterix)

• Sumergidas en data (La Casa Streaming)

• Había que decirlo (El Trece Prende)

• Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand:

• La Cruda (Olga) - ganador

• Así somos (Luzu TV)

• Esto es cine (Blender)

• El Gapón (Vorterix)

Programa semanal:

• Los no talentos (Luzu TV)

• Mi primo es así (Olga) - ganador

• Xtream master (Luzu TV)

• Bang Bang (Gelatina)

• Reporte minoritario (Vorterix)

• Negocios son negocios (Mundo Dinero)

• Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

• Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico:

• Soñé que volaba (Olga) - ganador

• Edición Especial (Luzu TV)

• Que olor (Gelatina)

• 5 minutos más (Vorterix)

Columnista:

• Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)

• Iván Schargrodsky (Blender)

• Emiliano Goggia (Gelatina)

• Naty Maldini (Futurock)

• Seba De Caro (Gelatina) - ganador

Dupla del año:

• Paula Chaves – Luli González (Olga)

• Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador

• Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)

• Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)

• Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)

• Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística:

• Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador

• Luciana Geuna (Olga)

• Flor Halfon (Gelatina)

• Esteban Trebucq (Bondi Live)

• Carolina Amoroso (Infobae)

• Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte:

• Gastón Edul (Olga)

• Flavio Azzaro (AZZ) - ganador

• Octavio Gencarelli (Gelatina)

• Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación:

• Tomás Limansky (Gelatina)

• Anacleta (Blender)

• Ángela Torres (Luzu TV) - ganadora

• Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

• Luli González (Olga)

• Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador:

• Migue Granados (Olga)

• Pedro Rosemblat (Gelatina)

• Julia Mengolini (Futurock)

• Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador

• Andrés Duka (Carnaval)

• Mili Hadad (Infobae)

Streamer:

• Martín Cirio

• La Cobra

• Davoo Xeneize - ganador

• Spreen

• Mernosketti

• Coker

• Juli Manzotti

Interés general:

• Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador

• Paren la Mano (Vorterix)

• Hay Algo Ahí (Blender)

• Furia Bebé (Futurock)

• TDT (Olga)

• Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina:

• Guille Aquino

• Nachito Saralegui

• Palao Khe

• El Trinche

• Martín Garabal - ganador

• Rober Galati

• Leo Greco

Figura humorística femenina:

• Noe Custodio

• Momi Giardina - ganadora

• Anita Espósito

• Charo López

• Anacleta

• Malena Guinzburg

Co-conducción masculina:

• Juan Ruffo

• Germán Beder

• Damián Betular - ganador

• Marcos Aramburu

• Santi Talledo

• Sebastián Manzoni

Conducción femenina:

• Nati Jota - ganadora

• Malena Pichot

• Paula Chaves

• Vicky Garabal

• La Tora

• Sofi Martínez

Conducción masculina:

• Luquitas Rodríguez - ganador

• Tomás Rebord

• Migue Granados

• Nicolás Occhiato

• Ángel de Brito

• Pedro Rosemblat.

Stream react:

• La voz Argentina - streams telefe & Luzu tv -ganador

• Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

• Gran Hermano - streams telefe

• Azzaro reacción – AZZ



Transmisión especial:

• 24hs TDT - OLGA

• Revolución en La Casa - La Casa

• 20 años de YouTube - Blender

• LUZU FC - Luzu

• Stream Conicet - ganador



Votos del público:

• Mejor comunidad: Luzu tv –ganador

• Clip del año: Luzu tv - ganador