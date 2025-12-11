"No estoy arrepentido”: Subió a las redes sociales el video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo y le sacaron la licencia

Un joven de 23 años quedó inhabilitado para conducir después de que se viralizaran videos en los que su hijo de cinco años aparece solo manejando un cuatriciclo en la Provincia de Buenos Aires.

En una de las imágenes, el menor circula solo y sin casco en un descampado. En el segundo video, lo hace en una ruta.

Según trascendió en la prensa, fue el propio acusado quien filmó y publicó en sus redes sociales los videos, registrados en Mercedes.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre y actuó de oficio: pidió la inhabilitación de su licencia de conducir por su conducta deliberadamente imprudente.

En una entrevista, Nahuel Alexis -el padre del menor- aseguró que no está arrepentido de la situación: “Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”.

También aseguró que no considera que el niño se encuentre en peligro: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó.

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública”, opinaron al respecto desde ANSV. Además, remarcaron que este tipo de vehículo únicamente puede circular en corredores seguros habilitados y nunca en rutas.

Y agregaron: “La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.