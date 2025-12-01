Tiró las llaves de su auto hacia la terraza de su casa para evitar el robo: el ladrón gatilló y la bala no salió

Un vecino de Isidro Casanova se resistió a un asalto y logró evitar que un delincuente armado le robara el auto frente a su casa. El atacante gatilló, pero la bala no salió y se salvó de milagro.

El hecho ocurrió cerca de las 13.45, cuando la víctima había estacionado su vehículo sobre la calle, a metros del ingreso a su vivienda. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En ese momento, de un Volkswagen Up se bajó un delincuente armado que le apuntó para asaltarlo. Al verse acorralado, el vecino tuvo una rápida reacción y tiró las llaves del auto hacia la terraza de su casa, situada justo encima de donde estaba parado.





Esa maniobra frustró el robo y provocó la furia del asaltante, que accionó el arma al menos una vez, aunque el disparo no se concretó. Sin poder llevarse nada, el delincuente insultó al hombre y regresó al vehículo donde lo aguardaban dos cómplices para escapar de la zona.