Seis delincuentes le pegaron un tiro para robarle el auto, se bajó rengueando y casi lo atropellan

Un vecino de Isidro Casanova resultó herido de un balazo en una pierna luego de ser asaltado por una banda integrada por al menos siete hombres armados que lo sorprendieron cuando estacionaba su auto en la esquina de Guatemala y Malabia, informaron hoy fuentes policiales.

Los asaltantes arribaron a bordo de un vehículo azul y rodearon el auto de la víctima en pocos segundos. El hombre se resistió y uno de los delincuentes le pegó un tiro en la pierna del hombre, quien debió descender del vehículo herido y rengueando, mientras el grupo se daba a la fuga en ambos rodados.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad de la cuadra registraron toda la secuencia: el momento en que la banda intercepta al automovilista, el disparo, la huida y la maniobra en la que los ladrones casi atropellan al herido al escapar a toda velocidad.

Un vecino que presenció la escena se acercó de inmediato para asistir al damnificado hasta la llegada de la asistencia médica.