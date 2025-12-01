Violento asalto a una familia para robarles la camioneta delante de sus hijas de 7 y 4 años

Una familia de Ciudad Evita fue asaltada por un grupo de delincuentes armados que los abordó cuando llegaban a su casa, en un hecho que dejó una imagen que impactó a los vecinos: el llanto desesperado de una nena de 7 años, inmóvil por el terror, mientras los ladrones les apuntaban a sus padres para robarles la camioneta.

El hecho ocurrió cerca de alas 17.50 cuando el matrimonio estacionaba frente a su vivienda, acompañado por sus dos hijas de 7 y 4 años. En ese momento, un auto se detuvo a pocos metros y dos personas descendieron a punta de pistola. “Escucharla llorar me parte el alma”, relató Mariano, el padre, al recordar la reacción de su hija mayor, que quedó paralizada por el miedo.

Según el testimonio del hombre, los asaltantes los sorprendieron desde el costado del vehículo y encañonaron directamente hacia el interior, donde aún estaba la menor de cuatro años. “En esos segundos solo pensás en no hacer ningún movimiento brusco. Yo lo único que quería era sacar a las nenas y que se llevaran el auto”, afirmó.

El matrimonio descendió del vehículo con las manos en alto mientras intentaba calmar a la nena, que lloraba sin poder controlar el pánico. “Ella ya entiende todo… y ver ese llanto fue lo más difícil”, dijo Mariano. La mujer, entre súplicas, buscó tranquilizar a sus hijas mientras entregaban sus pertenencias.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y en las imágenes se escucha el grito desgarrador de la nena, que, según el padre, “refleja exactamente lo que pasó, aunque la situación duró un poco más de lo que se ve”.

Tras huir con la camioneta, los delincuentes intentaron robar otro vehículo a pocas cuadras, pero un vecino armado los enfrentó a tiros. En medio de la fuga, abandonaron la camioneta de la familia, que fue encontrada con daños, impactos de bala y vidrios rotos.

La familia quedó bajo contención de allegados y vecinos, aunque aún permanece en estado de shock. “Cualquier ruido ahora nos altera. Solo pienso en que mis hijas puedan dormir tranquilas”, expresó Mariano.