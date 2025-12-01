Se daban a la fuga en un auto robado y chocaron contra un poste: tenían un arma tumbera

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos luego de un seguimiento controlado en barrio Marqués Anexo, en Córdoba Capital.

Instantes previos, ambos sujetos intentaron eludir un control preventivo escapando a bordo de un automóvil Renault Sandero que presentaba pedido de secuestro vigente.

El operativo se desarrolló tras un seguimiento controlado que culminó en la intersección de calles Mackay Gordon y Del Molino, donde el rodado terminó colisionando contra un poste de cemento, permitiendo la inmediata intervención de los efectivos.

En el lugar, la policía incautó el vehículo sustraído, dos teléfonos celulares y un arma de fuego de fabricación casera (tipo tumbera) con dos cartuchos.

Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

