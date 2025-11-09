Secuestraron más de 13 millones de pesos en prendas truchas: dos locales clausurados y cinco detenidos

La Policía de la Ciudad realizó una incautación millonarios en vestimentas y zapatillas falsificadas que eran vendidas bajo los rótulos de marcas internacionales.

El hecho en cuestión sucedió en una galería en Nueva Pompeya ubicada en Sáenz al 800. Uno de los sitios funcionaba pese a estar clausurado mientras que otro fue cerrado debido al faltante de documentación que lo autorice a funcionar.

Durante la requisa, ordenada por la División de Investigaciones Especiales, encontraron más de 300 prendas identificadas como Nike, Puma, Lacoste y Jordan pese a no serlo.

Cinco personas que se encontraban trabajando en el lugar fueron imputadas en una causa penal. Todo lo secuestrado fue trasladado al depósito de la Agencia Gubernamental de Control.