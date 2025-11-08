Arietes, escudos antibalas y fusiles de asalto: así fue el operativo para detener a una peligrosa banda narco

La Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración de grupos tácticos de la Policía provincial, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó hoy múltiples allanamientos en varias localidades santafesinas.

El operativo realizado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, contó con personal fuertemente pertrechado que irrumpió en los domicilios de los delincuentes con arietes y cortacadenas.

De los procedimientos resultaron detenidas cuatro personas -tres hombres y una mujer- de 21, 22, 26 y 29 años.

A su vez, secuestraron drogas, un arma de fuego, municiones, vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos.

Los detenidos serían integrantes de la banda de Walter Francisco “Viejo” González, quien se encuentra preso en un pabellón de alto perfil en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, acusado de mandar a balear un colectivo que trasladaba agentes penitenciarios en marzo de 2024.