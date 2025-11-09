¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Chocó en un control policial, escapó con dos conos en el guardabarros y amenazó a los efectivos

El joven de 21 años fue detenido en el barrio Villa Argentina luego de un seguimiento con las cámaras del 911.
 

Por Redacción

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 08:58

La madrugada cordobesa se vio perturbada por la impericia de un hombre al volante que impactó por detrás a un auto que presentaba documentación ante la policía. 

El choque generó importantes daños en las puertas y el espejo retrovisor de un Volkswagen Gol. Inmediatamente después, el joven de 21 años, a bordo de un Ford Fiesta, se puso en fuga llevándose consigo dos conos en el guardabarros. 

Gracias a las cámaras del 911, la policía logró interceptarlo en calle Chacón al 3786 del barrio Villa Argentina. 

Allí el infractor se resistió ante la ley y amenazó a los efectivos policiales. El auto fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia.

