Chocó en un control policial, escapó con dos conos en el guardabarros y amenazó a los efectivos

La madrugada cordobesa se vio perturbada por la impericia de un hombre al volante que impactó por detrás a un auto que presentaba documentación ante la policía.

El choque generó importantes daños en las puertas y el espejo retrovisor de un Volkswagen Gol. Inmediatamente después, el joven de 21 años, a bordo de un Ford Fiesta, se puso en fuga llevándose consigo dos conos en el guardabarros.

Gracias a las cámaras del 911, la policía logró interceptarlo en calle Chacón al 3786 del barrio Villa Argentina.

Allí el infractor se resistió ante la ley y amenazó a los efectivos policiales. El auto fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia.