Un botón anti pánico impidió que un violento llegue hasta la casa de su ex-pareja

La tecnología fue clave para desactivar un posible hecho de violencia entre un agresor y su ex-pareja.

El hecho en cuestión ocurrió en el barrio cordobés de Cerro Las Rosas. El procedimiento se inició luego de que ingresara una alarma en el sistema de monitoreo, advirtiendo que el agresor se encontraba dentro de la zona restringida.

A través del dispositivo dual que portaba, el personal pudo corroborar que el individuo se estaba acercando al domicilio de la víctima, ubicado a unos 50 metros del punto en el que fue finalmente aprehendido.

Desde la base de monitoreo se intentó establecer comunicación telefónica con el sujeto en reiteradas oportunidades, sin obtener respuesta. Inmediatamente, los uniformados se dirigieron al domicilio de la mujer en Bº Cerro de las Rosas, constatando que se encontraba en buen estado de salud.

Momentos después, el hombre fue detenido y trasladado a la Unidad Judicial de Violencia Familiar por violar las medidas cautelares que le imponían una prohibición de acercamiento de 1500 metros respecto de su expareja.