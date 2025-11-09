Encerró y aplastó a un motociclista con su camión contra un árbol: lo mató y fue imputado por homicidio

Un motociclista de 46 años murió en la ciudad bonaerense de Azul luego de ser embestido y aplastado contra un árbol por el conductor de un camión de remolques, con quien había mantenido una fuerte discusión durante varias cuadras en el centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, mientras que el conductor del camión, Miguel José Mele, de 58 años, fue imputado por homicidio.

El hecho ocurrió sobre la avenida España, entre Mitre y Belgrano, cuando Marianache circulaba en una Motomel 150 cc y discutía con Mele, quien manejaba un camión. Según testigos, el motociclista habría golpeado uno de los espejos o la carrocería del vehículo durante el altercado.

Imágenes de una cámara de seguridad mostraron cómo el camionero encerró al motociclista hacia el cordón derecho, provocando que la moto impactara de lleno contra un árbol. Marianache murió en el acto a causa del fuerte golpe.

Tras la colisión, Mele detuvo su vehículo sobre la vereda, descendió, observó el estado de la víctima y luego volvió a subir al camión. Momentos después, testigos llamaron al 911 y reprocharon al conductor por su accionar.

Tras conocerse las imágenes de las cámaras, se complicó la situación de Mele y la Justicia lo imputó por homicidio