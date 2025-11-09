¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Usaban autos alquilados para transportar ladrillos de cocaína y marihuana sin dejar rastros

La División Antidrogas Río Hondo de la PFA detuvo a cinco personas acusadas de integrar una banda narco que se encargaba de la distribución de droga en la capital santiagueña.
 

Por Redacción

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 11:15

Una investigación de seis meses le permitió a la policía desarticular una organización criminal que operaba como proveedora de cocaína y marihuana en varios barrios de Santiago del Estero. 

El primer procedimiento ocurrió en el barrio 8 de Abril. Allí identificaron a un hombre y una mujer a bordo de un auto de alquiler. Los efectivos los siguieron hasta una casa ubicada en la calle Francisco Viano. 

La mujer ingresó y en cuestión de minutos salió apurada y con un paquete en la mano. Los oficiales los interceptaron en las inmediaciones de la Universidad Católica. Mediante una requisa hallaron dos ladrillos y medio con una sustancia amarronada que resultó ser marihuana.  

Horas después, los uniformados allanaron un domicilio en el barrio Tradición que estaba vinculado a la investigación. Durante la inspección de la casa encontraron  escondidos medio kilo de cocaína de máxima pureza y otros dos kilos y medio de cannabis. 

Los cincos detenidos todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del juzgado federal interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas N°23.737, junto a los elementos incautados.

