Usaban autos alquilados para transportar ladrillos de cocaína y marihuana sin dejar rastros

Una investigación de seis meses le permitió a la policía desarticular una organización criminal que operaba como proveedora de cocaína y marihuana en varios barrios de Santiago del Estero.

El primer procedimiento ocurrió en el barrio 8 de Abril. Allí identificaron a un hombre y una mujer a bordo de un auto de alquiler. Los efectivos los siguieron hasta una casa ubicada en la calle Francisco Viano.

La mujer ingresó y en cuestión de minutos salió apurada y con un paquete en la mano. Los oficiales los interceptaron en las inmediaciones de la Universidad Católica. Mediante una requisa hallaron dos ladrillos y medio con una sustancia amarronada que resultó ser marihuana.

Horas después, los uniformados allanaron un domicilio en el barrio Tradición que estaba vinculado a la investigación. Durante la inspección de la casa encontraron escondidos medio kilo de cocaína de máxima pureza y otros dos kilos y medio de cannabis.

Los cincos detenidos todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del juzgado federal interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas N°23.737, junto a los elementos incautados.